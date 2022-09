Petróleo russo flui para a UE através de rotas marítimas ocultas – Nikkei – CMIO

Nos últimos seis meses, dezenas de navios fizeram transferências de petróleo de navio para navio na costa da Grécia com navios-tanque que deixaram a Rússia e depois chegaram a portos europeus, informou o jornal de negócios Nikkei na quarta-feira. Sua análise mostrou que havia apenas um desses navios no ano passado.

“A transferência de petróleo entre navios no mar para esconder sua origem pode continuar mesmo depois que o embargo de petróleo entrar em vigor”, disse. disse o jornal.

Revelou ainda que, em 24 de agosto, fotografou a transferência de petróleo de um navio-tanque para outro no Golfo da Lacônia, perto do sul da Grécia. Um navio-tanque teria sido o Sea Falcon, registrado na Grécia, que deixou o porto de Ust-Luga, no noroeste da Rússia, em 4 de agosto. O outro foi o Jag Lok, de bandeira indiana, que partiu do porto turco de Aliaga, também em 4 de agosto. Pequenos barcos cercaram os navios-tanque, auxiliando na transferência, de acordo com o relatório.

Ao longo dos seis meses até 22 de agosto, o Nikkei confirmou 175 transferências ao largo da costa grega envolvendo navios-tanque da Rússia. Houve apenas nove dessas transferências durante o mesmo período do ano passado, disse. Dados da Refinitiv mostram que a Rússia exportou 23,86 milhões de barris de petróleo para transferências de navio para navio da Grécia. No mesmo período do ano passado, foram embarcados 4,34 milhões de barris para transferências semelhantes.

O Nikkei rastreou as rotas dos navios, confirmando que 89 navios-tanque chegaram aos portos, em comparação com apenas três dessas chegadas em 2021. Desses, 41 chegaram a portos na Grécia, Bélgica e em outros lugares da Europa, escreveu, observando que dois navios-tanque fizeram escalas portuárias na Grã-Bretanha.

A análise destacou o papel crucial que as águas próximas à Grécia desempenham como centro de embarques de petróleo entre a Rússia e a Europa.

