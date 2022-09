EUA e Japão articulam reunião de segurança após nova política de armas nucleares da Coreia do Norte

Após a Coreia do Norte anunciar sua “ Política de Armas Nucleares “, adotada pela 14ª Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte em sessão de 7 de setembro, Japão e EUA estão e articulando uma reunião no dia 20 para tratar sobre o assunto.

De acordo com a Reuters, Tóquio e Washington estão trabalhando para organizar uma cúpula entre o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida , e o presidente dos EUA, Joe Biden , em Nova York na data mencionada para discutir questões de segurança no leste da Ásia.

Ontem (9), a Coreia do Norte reafirmou que nunca deixará de ser uma nação nuclear e que as condições para o uso de armas nucleares são um ataque ou ameaça iminente de um ataque do inimigo usando armas nucleares ou outras armas de destruição em massa contra o território norte-coreano, ataque de forças nucleares ou convencionais hostis contra a liderança do país e o comando das forças nucleares, bem como um ataque destruidor ou ameaça deste ataque contra instalações estratégicas do país, conforme noticiado.