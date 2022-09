EUA e UE vão atuar como mediadores entre Azerbaijão e Armênia

YEREVAN, 10 de setembro – RIA Novosti. Os EUA participarão da resolução de questões entre o Azerbaijão e a Armênia, inclusive junto com a União Europeia, disse a embaixada dos EUA em Yerevan em comunicado após uma visita a Yerevan pelo consultor sênior do Departamento de Estado para negociações caucasianas, Philip Reeker.

Salienta-se que durante a visita, o diplomata americano se reuniu com o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, o ministro das Relações Exteriores Ararat Mirzoyan, o secretário do Conselho de Segurança Armen Grigoryan, o representante especial para a normalização das relações com a Turquia Ruben Rubinyan.

“O embaixador Reeker reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com um futuro seguro, estável, democrático, próspero e pacífico na região do Sul do Cáucaso. Com vistas a uma resolução abrangente e pacífica de todas as questões entre a Armênia e o Azerbaijão, os Estados Unidos continuarão para se engajar em formatos bilaterais e multilaterais, bem como com parceiros que pensam como a União Europeia”, disse a página de mídia social da missão diplomática em um comunicado.