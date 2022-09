Polônia critica severamente Alemanha pela situação envolvendo a Rússia

“A posição assumida pelos alemães, especialmente nos primeiros meses do conflito na Ucrânia, foi muito decepcionante”, salientou o político.

Além disso, não evitou criticar as políticas alemãs no campo da energia.

“As políticas energéticas alemãs, de que Berlim antes sempre se gabava, estão em ruínas. A recusa do carvão e da energia atômica foi prematura, sem falar da construção dos [gasodutos russos] Nord Stream e da dependência da Rússia relacionada com eles. As políticas alemãs causaram danos enormes à Europa”, acrescentou o primeiro-ministro polonês.