Mais de 2,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas deixaram a Ucrânia desde julho, diz mídia

Conforme publicou a agência estatal turca Anadolu, estima-se queque transportavam grãos ucranianos passaram pelo estreito de Bósforo desde que a Turquia e a Organização das Nações Unidas (ONU) ajudaram a intermediar o acordo, assinado no final de julho.

O Ministério da Defesa turco afirmou em suas redes sociais que mais cinco navios deixaram os portos ucranianos apenas neste sábado (10). Além disso, funcionários da alfândega turca planejam inspecionarde carga no final do dia.

© Sputnik / Vyacheslav Bobkov Porto marítimo de Odessa, no noroeste da Crimeia, às margens do mar Negro, em 10 de outubro de 1990

A ONU classificou o acordo, que também visa facilitar as exportações russas de alimentos e fertilizantes, como crucial para alimentar a África e evitar a fome global. Apesar disso, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em um fórum econômico em Vladivostok nesta semana que a maioria dos grãos que deixaram a Ucrânia foram em direção à Europa.

Em 22 de julho, Rússia, Ucrânia e Turquia assinaram uma iniciativa intermediada pela ONU para estabelecer um corredor marítimo humanitário para navios com exportações de alimentos e fertilizantes dos portos do mar Negro.

A partir do acordo foram desbloqueados três portos-chave ucranianos — Odessa, Chornomorsk e Yuzhne. O pacto estabeleceu ainda a criação do Centro de Coordenação Conjunta (JCC, na sigla em inglês), com sede em Istambul, para monitorar a implementação da iniciativa e garantir que os navios de carga não transportem mercadorias ou pessoal não autorizados.