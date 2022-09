Europa vive o verão mais quente da história registrada — CMIO

O relatório de previsão do tempo da UE diz que o verão de 2022 superou todos os recordes de temperatura anteriores

As ondas de calor deste ano e as secas subsequentes resultaram no verão mais quente da história europeia, de acordo com um relatório do Copernicus Climate Change Service (C3S) – uma agência de observação da Terra financiada pela UE.

Em suas descobertas, que foram publicadas na quinta-feira, o C3S observa que as temperaturas médias de junho a agosto foram 0,4 graus Celsius acima do verão mais quente anterior, registrado em 2021. Enquanto isso, as temperaturas na Europa em agosto bateram o recorde de 2018 por um inteiro 0,8 graus Celsius.

A agência também observa que agosto de 2022 foi muito mais seco que a média em grandes partes da Europa, enquanto em grande parte da Escandinávia e do sul da Europa as condições foram predominantemente mais úmidas que a média.

“Nós não só tivemos temperaturas recordes de agosto para a Europa, mas também para o verão, com o recorde anterior do verão tendo apenas um ano de idade,” disse Freja Vamborg, cientista sênior do Copernicus Climate Change Service.

Enquanto isso, agosto passado se tornou o terceiro agosto mais quente já registrado globalmente, com a temperatura média sendo 0,3 graus Celsius acima da média de 1991-2020 para o mês.

O porta-voz da Comissão Europeia, Johannes Bahrke, afirmou no mês passado que a seca deste verão na Europa foi a pior nos últimos 500 anos, citando um relatório do Centro Conjunto de Pesquisa, que sugeriu que 47% da Europa sofreu um déficit de umidade do solo.

O C3S observou anteriormente que os últimos sete anos foram os mais quentes já registrados no mundo.