UE exige racionamento de energia ‘obrigatório’ — CMIO

A chefe da Comissão, Ursula von der Leyen, invocou o Covid-19 com seu apelo para ‘achatar a curva’ da demanda em meio à crise auto-infligida

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu aos países membros da UE que implementem “obrigatoriedade” políticas de racionamento de energia, convocando o bloco a “achatar a curva” da demanda durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira em linguagem que lembra os dias mais sombrios dos bloqueios do Covid-19.

“O que temos que fazer é achatar a curva para evitar os picos de demanda. Proporemos uma meta obrigatória para reduzir o uso de eletricidade nos horários de pico e trabalharemos em estreita colaboração com os Estados membros para alcançá-la”, ela anunciou, pedindo que as medidas de racionamento sejam bloqueadas antes que a demanda comece a disparar no inverno.

Além de racionar a oferta existente, von der Leyen pediu a limitação dos lucros para as empresas de energia que obtêm lucros recordes devido aos preços de mercado e o reinvestimento desses fundos em energias renováveis, que ela chamou de “nosso seguro de energia para o futuro.”













Ela também prometeu impor um teto de preço às importações russas, mesmo alegando que a UE substituiu amplamente os suprimentos russos por energia de fontes alternativas. O presidente russo, Vladimir Putin, respondeu ao seu discurso com uma ameaça de cortar todo o fluxo de energia restante para o bloco. “Não forneceremos gás, petróleo, carvão, óleo de aquecimento – não forneceremos nada,” ele disse.

Além de acusar a Rússia de “manipulando ativamente o mercado de gás”, Von der Leyen culpou “os efeitos das mudanças climáticas” pelos custos recordes de gás e eletricidade, insistindo que não é apenas a Europa que está sofrendo – há um “escassez global de energia” indo.

Von der Leyen não é o primeiro líder europeu a propor o racionamento de energia como solução para a crise de abastecimento amplamente autoimposta desencadeada pelos esforços da UE para sancionar a Rússia como punição econômica por sua operação militar na Ucrânia. O francês Emmanuel Macron pediu um consumo de energia autolimitado para evitar racionamentos futuros, mesmo quando insinua um estado de coisas mais permanente com sua declaração do “fim da abundância”. Os governos italiano e alemão fizeram declarações semelhantes.

O redirecionamento de Von der Leyen da diretiva pandêmica carregada de emoção para ‘achatar a curva’ tem preocupado que a UE e outros governos possam tentar trazer de volta outros elementos da resposta ao Covid-19 para abordar o espectro frustrantemente nebuloso das mudanças climáticas – especificamente por meio de ‘bloqueios climáticos’, conforme defendido pelo Fórum Econômico Mundial e alguns defensores do meio ambiente para reduzir as emissões e reduzir o uso de energia.