Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos após reinado de sete décadas – CMIO

A monarca de longa data foi colocada sob “supervisão médica” na quinta-feira, quando sua saúde se deteriorou

Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos, Palácio de Buckingham anunciado. Seu reinado durou 70 anos, tornando-a a governante britânica mais antiga da história.

“A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde”, O Palácio de Buckingham disse em um comunicado na noite de quinta-feira.

Anteriormente, os médicos da rainha a haviam colocado sob “supervisão médica”em sua residência no Castelo de Balmoral, na Escócia, depois de se preocupar com sua saúde.

Nascida Elizabeth Alexandra Mary em 1926, ela subiu ao trono em 1952, aos 25 anos, após a morte de seu pai, o rei George VI.

Ela nasceu em Mayfair, no centro de Londres, filha do então duque e da duquesa de York (mais tarde rei George VI e rainha Elizabeth). Elizabeth tornou-se a segunda na linha de sucessão ao trono em 1936 após a morte de seu avô, o rei George V, e a abdicação de seu tio, o rei Eduardo VIII no mesmo ano.













A futura rainha tinha apenas 13 anos no início da Segunda Guerra Mundial e foi evacuada da capital. Em 1945, aos 18 anos, ela se alistou no Auxiliary Territorial Service (ATS), o ramo feminino do Exército Britânico durante a guerra, e serviu até o fim do conflito.

Em 1947, ela se casou com Philip Mountbatten, um ex-príncipe da Grécia e Dinamarca. A rainha e seu marido, o príncipe Philip, que morreu aos 99 anos em abril de 2021, deixam quatro filhos: Charles, príncipe de Gales, Anne, princesa real, príncipe Andrew, duque de York e príncipe Edward, conde de Wessex. . Tiveram oito netos.

Sua coroação em 2 de junho de 1953 foi assistida por 27 milhões de pessoas apenas no Reino Unido e foi considerada fundamental para aumentar a popularidade da televisão no país. O evento sozinho viu o número de licenças de TV no Reino Unido subindo para três milhões. Foi a primeira vez que uma coroação foi exibida na TV.













Após a morte de seu pai, Elizabeth tornou-se monarca, não apenas do Reino Unido, mas de outros seis países independentes da Commonwealth: Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão (Sri Lanka), além de ser o Chefe do Comunidade. Enquanto ela herdou um império em declínio, a Grã-Bretanha ainda governava mais de 70 territórios no exterior. Em 2022, a rainha ainda era chefe de Estado de 15 nações, incluindo o Reino Unido.

Seu reinado viu a adesão do Reino Unido à UE, sua retirada da UE e grandes mudanças políticas, como a devolução de poderes na Grã-Bretanha e os problemas na Irlanda do Norte. O primo em segundo grau da rainha, Lord Louis Mountbatten, foi morto em 1979 junto com outros três quando uma bomba do IRA explodiu seu barco na costa de Co. Sligo, na Irlanda.

Como chefe de Estado, Elizabeth foi servida por 15 primeiros-ministros, sendo o primeiro Sir Winston Churchill e o último, Liz Truss. Em suas sete décadas como monarca, ela recebeu milhares de eventos semanais “audiências” com o chefe do governo.

A morte de Elizabeth aconteceu apenas alguns dias depois de ela ter recebido Truss em seu retiro nas Highlands escocesas, onde ela a nomeou oficialmente como a nova primeira-ministra.