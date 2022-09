Primeiro-ministro do Reino Unido responde à morte da rainha Elizabeth II — CMIO

A primeira-ministra britânica Liz Truss prestou homenagem à rainha Elizabeth II, saudando-a “grande legado” e lamentando sua passagem como “um dia de grande perda” para o Reino Unido e o mundo.

Falando do lado de fora do número 10 da Downing Street, Truss disse que Elizabeth estava “o próprio espírito da Grã-Bretanha”, tendo servido “com dignidade e graça” por 70 anos.

A morte de Elizabeth foi anunciada pelo palácio às 18h30 da noite de quinta-feira, com um breve comunicado dizendo que ela “morreu pacificamente em Balmoral” no início da tarde. O filho de Elizabeth, Charles, ex-príncipe de Gales, imediatamente a sucedeu para se tornar rei da Inglaterra.

“Através do grosso e do fino, ela nos forneceu a estabilidade e a força de que precisávamos”. Truss disse, acrescentando que ela estava “amado e admirado pelas pessoas no Reino Unido e em todo o mundo.”













Ela descreveu a morte do falecido monarca como “a passagem da segunda era elisabetana”.

Truss disse que os britânicos devem se unir para oferecer ao filho de Elizabeth, o rei Charles, “lealdade e devoção” para ajudá-lo a assumir a enorme responsabilidade que vem com o trono, como um “nova era na magnífica história” da nação é inaugurada.

Com a família real entrando agora em um período de luto, compromissos oficiais são cancelados e bandeiras sindicais serão hasteadas em residências reais e prédios do governo.

O último ato oficial da falecida rainha foi nomear Truss como primeira-ministra, o que ela fez em Balmoral na terça-feira. Truss tornou-se o 15º primeiro-ministro a servir sob o reinado de 70 anos de Elizabeth.

Truss concluiu seu discurso com as palavras “Deus salve o rei.”