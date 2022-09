De Gagarin a Putin — CMIO

Ao longo de seu longo reinado, Elizabeth II conheceu três líderes soviéticos e russos e várias celebridades

Tendo ascendido ao trono britânico em 1952, a rainha Elizabeth II teve seu quinhão de reuniões com chefes de estado estrangeiros e outras figuras proeminentes. Ao longo dos anos, ela também teve a oportunidade de se familiarizar com a Rússia, tendo recebido os dignitários do país e até mesmo uma vez feito uma visita de Estado.

Essas ocasiões não seguiram necessariamente o protocolo real estrito para um ‘T’, como explica RT.

Yuri Gagarin A primeira pessoa a viajar para o espaço, o cosmonauta russo Yuri Gagarin instantaneamente fez seu nome não apenas na URSS, mas também em outros lugares. Apesar das relações tensas entre o Ocidente e Moscou na época, Gagarin embarcou em uma turnê mundial logo após seu retorno de sua missão, fazendo uma visita ao Reino Unido ao longo do caminho. Lá, ele foi recebido pela rainha e seu marido, o príncipe Philip, em 14 de julho de 1961. De acordo com a TASS, em um ponto Gagarin comeu uma fatia de limão de sua xícara de chá, e a rainha seguiu a sugestão dele. Além disso, o livro de Andrew Morton, ‘The Queen’, afirma que o primeiro homem no espaço chegou a colocar a mão na perna da monarca logo acima do joelho, presumivelmente para ter certeza de que ela era real. Contando seu tempo juntos, Elizabeth II disse sobre Gagarin em março de 2021: “Ele era fascinante, e suponho que ser o primeiro foi particularmente fascinante.”

Mikhail Gorbachev Em 7 de abril de 1989, Sua Majestade recebeu o líder soviético Mikhail Gorbachev no Castelo de Windsor. Ele, por sua vez, convidou a família real a fazer uma visita ao seu país, à qual a rainha respondeu manifestando a esperança de poder aproveitar a oportunidade mais tarde”, disse.conveniente” Tempo. Em dois anos, a União Soviética foi dissolvida e Gorbachev deixou o cargo.

Boris Yeltsin O primeiro líder pós-soviético da Rússia, Boris Yeltsin, encontrou a rainha duas vezes. A primeira vez foi durante uma visita a Londres em novembro de 1992. Segundo o tradutor do Foreign Office, KA Bishop, o presidente russo quebrou o protocolo em várias ocasiões com gestos de afeto excessivo. Além de receber um “meio abraço em Sua Alteza Real o Duque de York”, Presidente Yeltsin “também pegou duas vezes o braço da rainha e uma vez até tentou circundar sua cintura, mas foi impedido (sem ofensa) pela habilidade sem esforço de alguém com anos de treinamento”, contou Bispo.

A única visita à Rússia Dois anos depois, em 17 de outubro de 1994, o casal real fez sua única visita oficial (de acordo com o protocolo) à Rússia. A ocasião de três dias foi a primeira vez que um monarca britânico pôs os pés em solo russo. A imprensa russa e ocidental foram rápidas em descrever a chegada da rainha como uma indicação histórica de uma grande melhoria nas relações entre Moscou e o Ocidente. O presidente Yeltsin ofereceu um banquete luxuoso, condizente com a ocasião. Foi dada especial atenção a quais de suas joias a rainha usaria durante sua estada na Rússia, já que muitas das peças de sua coleção vieram da Rússia Imperial. A avó de Sua Majestade, a rainha Mary, comprou as joias de descendentes de refugiados aristocráticos russos após a revolução de 1917. No final, Elizabeth II optou por joias não relacionadas às páginas dramáticas da história russa. A mídia sugeriu na época que isso foi feito especificamente para evitar qualquer ofensa.