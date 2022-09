Político americano é preso por assassinato de jornalista — CMIO

Um oficial democrata em Las Vegas é acusado de esfaquear fatalmente um repórter cuja história o levou a perder uma eleição

Um funcionário do condado de Las Vegas, Nevada, está enfrentando acusações de assassinato depois que foi preso na quinta-feira por suspeita de esfaquear até a morte um jornalista cuja reportagem crítica pode ter lhe custado a reeleição. O administrador público do condado de Clark, Robert Telles, foi preso na quarta-feira e acusado do assassinato do repórter do Las Vegas Review-Journal, Jeff German.

Clark County é responsável por cerca de dois terços da população de três milhões de Nevada. Telles, 45, é um democrata cujo escritório supervisiona as propriedades dos moradores do condado que morreram. Ele ficou em terceiro lugar nas primárias do partido em junho, depois que um relatório investigativo do Review-Journal escrito por German revelou reclamações sobre seu comportamento.

A polícia em equipamento tático cercou Telles em sua casa na tarde de quarta-feira, logo depois que ele foi visto entrando nas instalações usando um traje de proteção contra materiais perigosos. Ele foi levado para fora do prédio em uma maca e colocado em uma ambulância cerca de quatro horas depois.

German, de 69 anos, foi encontrado morto perto de sua casa no sábado. O xerife do condado de Clark, Joe Lombardo, disse que foi assassinado na noite anterior. Imagens de vigilância e evidências recuperadas no local teriam apontado para Telles, que já tinha um histórico de hostilidade pública em relação ao jornalista.













Em maio, German informou que atuais e ex-funcionários do gabinete do administrador público acusaram Telles de alimentar um “ambiente de trabalho hostil”, intimidação, favoritismo e relacionamento inadequado com uma subordinada, a coordenadora imobiliária Roberta Lee-Kennett. Embora Telles tenha negado as acusações, colegas de trabalho secretamente filmaram ele e Lee-Kennett na parte de trás de seu carro em uma garagem.

As revelações vieram de uma queixa de retaliação de 19 páginas contra Telles, apresentada pela coordenadora imobiliária Aleisha Goodwin no Escritório de Diversidade do condado. No momento de sua morte, German estava trabalhando em uma história de acompanhamento e havia solicitado os e-mails e textos entre Telles e Lee-Kennett, além de outras duas pessoas.

“Estamos aliviados que Telles está sob custódia e indignados que um colega parece ter sido morto por reportar sobre um funcionário eleito”, disse. disse Glenn Cook, editor executivo do jornal. “Os jornalistas não podem fazer o trabalho importante que nossas comunidades exigem se temem que a apresentação de fatos possa levar a represálias violentas.”

Cook chamou German, que era jornalista há 40 anos – 12 deles no Review-Journal – de “grande homem e um repórter corajoso” que será lamentado pela família e muitos amigos.