Líder do ISIS detido – Turquia — CMIO

A figura do Estado Islâmico de codinome Mestre Zeyd foi capturada pelas forças de segurança turcas

O terrorista do Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) Bashar Hattab Ghazal al Sumaidai, codinome Mestre Zeyd ou Abu Zeyd, foi capturado pelas forças de segurança turcas, disse o presidente Recep Tayyip Erdogan a repórteres na quinta-feira durante um voo de volta dos Bálcãs.

Erdogan descreveu o terrorista como “um dos diretores mais importantes do Daesh depois [Abu Bakr al-]Bagdá e [Abdullah] Quardash”, referindo-se à organização por seu título em árabe. Baghdadi, o fundador do Estado Islâmico, supostamente se explodiu em outubro de 2019 durante uma operação dos EUA em seu complexo na província de Idlib, na Síria. Quardash assumiu como chefe da organização.

Al-Sumaidai foi capturado em uma operação conjunta da Direção Geral de Segurança, do Departamento de Polícia de Istambul e da Organização Nacional de Inteligência (MIT), revelou Erdogan, explicando que as autoridades rastrearam suas conexões na Turquia e na Síria e descobriram que ele planejava entrar. Turquia ilegalmente. Ele foi pego disfarçado ao tentar usar um cartão de identidade falso. O líder militante foi transferido para as autoridades judiciais turcas após um interrogatório do MIT e do Departamento de Polícia de Istambul.

Al-Sumaidai confessou trabalhar no Ministério da Educação e no Ministério da Justiça do grupo terrorista. Vários relatórios internacionais o identificaram como chefe do judiciário do ISIS. Ele foi apontado como um possível sucessor de Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, um líder do EI que, como Baghdadi, supostamente se explodiu durante um ataque dos EUA. Ele entrou no rés-do-chão com o EI quando o grupo estava se formando em 2013, tendo lutado anteriormente com um grupo jihadista no Iraque.