Bélgica se opõe ao plano de gás russo — CMIO

Primeiro-ministro De Croo quer impor um teto ao preço do gás importado para a UE de qualquer país

Impor um teto de preço ao gás russo seria insuficiente, disse o primeiro-ministro belga Alexander De Croo, pedindo que o teto proposto seja aplicado a todo o gás importado para a União Europeia.

Em entrevista ao POLITICO na quinta-feira, De Croo disse isso “medida chave” por parte do bloco “precisa de [include] todos os tipos de gás.” Ele também alertou que não seguir seu conselho seria um “grande erro.”

Na opinião do funcionário belga, o preço máximo teria que ser implementado de uma forma “maneira dinâmica,” ou seja, garantir que ainda faria sentido para os exportadores vender gás para a UE em vez de mudar para os mercados asiáticos. De Croo esclareceu que, com os preços atuais do gás na Ásia sendo cerca de 50% mais baixos, definir o teto de preço apenas 5% acima da Ásia garantiria que “todos os comerciantes do mundo continuarão a vender na Europa.”













Mais cedo nesta quinta-feira, o ministro da Energia da Bélgica revelou que seu país não apoiaria o plano da Comissão Europeia de impor um teto de preço especificamente para as importações de gás da Rússia.

“Limitar apenas o gás russo é um objetivo puramente político,” disse o ministro, acrescentando que a Bélgica “não vai concordar com isso” como não “ver o valor agregado nisso.”

De Croo vem pressionando seu plano desde março e, enquanto alguns estados membros, como Polônia e Grécia, apoiam a proposta, outros, como a França, permanecem céticos, relata o POLITICO.

Os preços do gás na Europa subiram após o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro e permaneceram consideravelmente mais altos do que os níveis do ano passado. Isso levou a um aumento da inflação geral.

Na sexta-feira passada, a gigante de energia russa Gazprom anunciou que não retomaria o fornecimento de gás aos consumidores da UE através do gasoduto Nord Stream 1, citando problemas de manutenção relacionados a sanções. Enquanto isso, o bloco acusou a Rússia de armar suprimentos de energia.