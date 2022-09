Apresentador da MSNBC faz cobertura de ‘ambos os lados’ — CMIO

O Holocausto e as mudanças climáticas são questões que não têm um ‘outro lado’ digno de ser relatado, diz um jornalista proeminente

As palavras “ambos os lados” deveria estar “removido do nosso vocabulário de mídia”, de acordo com o apresentador da MSNBC, Mehdi Hasan. Algumas histórias têm apenas uma visão que vale a pena relatar, ele acredita.

Hasan, um jornalista político nascido na Grã-Bretanha que anteriormente apresentou um programa na Al Jazeera, argumentou contra a reportagem equilibrada sobre certas questões durante um evento organizado pela Knight Foundation na quarta-feira.

Ele chamou a confiança em ‘ambos os lados’ um “muleta fundamental” e um “maneira preguiçosa de cobrir nosso momento político [that] é profundamente perigoso.” Há uma série de questões importantes que não têm “ambos os lados”, disse ele. Hasan deu como exemplos o Holocausto, as mudanças climáticas, o sufrágio universal e a aceitação dos resultados das eleições pelo lado perdedor.

O jornalista também incluiu na lista histórias com alegações de ‘QAnon’ que “A América é governada por uma cabala de pedófilos da mídia”, em referência ao sombrio grupo on-line conhecido por sua devoção ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

No entanto, questões como “o que o imposto corporativo deve” ser são “perfeitamente legítimo” questões para debate e para uma abordagem de cobertura de ‘ambos os lados’, disse Hasan.

“Há duas palavras que precisamos remover do nosso vocabulário de mídia agora e são ‘ambos os lados’. Essa muleta, essa dependência de ‘ambos os lados’ como uma forma preguiçosa de cobrir nosso momento político é profundamente perigosa. @semaforben esta manhã em DC – assista/compartilhe: pic.twitter.com/edPKXvAGFL — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 7 de setembro de 2022

Ele fez as observações durante uma discussão sobre reportagem política nos EUA com Ben Smith, ex-editor-chefe do BuzzFeed News e ex-colunista do New York Times.

O evento fez parte de uma série de conversas entre Smith, que agora é editor-chefe da startup de notícias Semafor, e várias figuras da mídia. Os convidados anteriores incluem o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, John Harris, o editor fundador do Politico, e Taylor Lorenz, o controverso colunista de tecnologia do Washington Post e ex-New York Times.