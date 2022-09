Sanções oferecem oportunidades para a Rússia e a China, diz oficial à RT — CMIO

O volume de negócios entre os dois países “sem dúvida” atingirá a meta de US$ 200 bilhões até 2024, diz Alexey Kalachev

Sanções ocidentais sem precedentes à Rússia deram às empresas chinesas a chance de expandir sua presença no mercado russo, uma oportunidade que elas já aproveitaram, disse o chefe do Centro Internacional de Iniciativas Conjuntas, Alexey Kalachev, à RT Arabic na quarta-feira.

“A crise é uma fonte de novas oportunidades, e essas novas oportunidades vêm na forma de novas empresas que agora podem entrar no mercado russo com bastante liberdade e, ao mesmo tempo, provar a confiabilidade e a qualidade de seus produtos,” Kalachev disse à margem do sétimo Fórum Econômico Oriental (EEF) anual em andamento em Vladivostok.

Ele disse que, embora existam algumas empresas que temem sanções que possam enfrentar por lidar com a Rússia, “a maioria das empresas declara abertamente sua intenção de trabalhar aqui.”

Kalachev, cuja agência foi criada para facilitar a cooperação entre empresas russas e estrangeiras sob sanções, disse que seu trabalho está atualmente focado em estabelecer vínculos com a China em esferas como agricultura, fabricação de automóveis, tecnologia de TI e construção.













Vários acordos de cooperação com empresas chinesas foram assinados na EEF esta semana, incluindo um acordo com a China State Construction Engineering Corporation, a maior empresa de construção do mundo em receita, para o desenvolvimento de vários sites em Moscou e São Petersburgo por 2024. Os acordos também foram assinados com o desenvolvedor de recursos NFC e a Sunny Machinery Factory.

Dada a dinâmica do comércio e a crescente cooperação entre a China e a Rússia nos últimos meses, Kalachev projeta que o volume de negócios entre os dois países atinja a meta de US$ 200 bilhões até 2024, e possivelmente até antes.

“A dinâmica do comércio com a China está crescendo rapidamente. No ano passado atingimos US$ 146 bilhões, e nos primeiros sete meses deste ano US$ 97 bilhões… Acho que, dado o ritmo em que o faturamento está se desenvolvendo, sem dúvida chegaremos [the target],” ele disse.

