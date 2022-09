Principal diplomata austríaco considera proibição total de vistos para russos um erro

As viagens entre a Rússia e a UE, quando o acordo entrou em vigor. Segundo o documento, as taxas de visto haviam sido reduzidas, as regras para obtenção de visto multientradas simplificadas, a lista de documentos necessários reduzida e os vistos para diplomatas abolidos. No final de fevereiro, após o início da operação militar especial na Ucrânia, a UE suspendeu parcialmente o acordo, cancelando as preferências para diplomatas russos e outros funcionários, bem como representantes da comunidade empresarial russa. Moscou disse quee que tal decisão deve convidar medidas de retaliação.