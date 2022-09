Grã-Bretanha suspenderá a proibição do fracking — CMIO

A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou na quinta-feira o levantamento de uma moratória sobre o fracking no país como parte de um plano para enfrentar a crise energética e melhorar o fornecimento doméstico de energia.

“Longe de depender do mercado global de energia e das ações de agentes malignos, garantiremos que o Reino Unido seja um exportador líquido de energia até 2040,”, disse ela, conforme citado pelo The Independent.

Assim que a proibição for suspensa, os desenvolvedores poderão solicitar permissão para o fracking e o Reino Unido poderá ver o primeiro gás começar a fluir em seis meses, acrescentou.

Fracking é uma tecnologia que permite a extração de petróleo e gás da rocha de xisto, quebrando-a com água e produtos químicos. Foi proibido no Reino Unido em 2019, depois que pesquisas revelaram o risco de terremotos devido ao procedimento.

Durante a corrida para se tornar primeira-ministra, Truss afirmou em várias ocasiões que só permitiria o fracking em comunidades que não se oponham à prática, já que muitos são contra ela. Apenas 17% das pessoas na Grã-Bretanha apoiam o fracking, de acordo com uma pesquisa do governo publicada no ano passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fábricas do Reino Unido enfrentam o inverno mais sombrio em 50 anos – Bloomberg

Além de suspender a proibição do fracking, o plano de Truss para enfrentar a crise energética inclui mais de 100 novas licenças para exploração de petróleo e gás no Mar do Norte e um novo teto de preço de £ 2.500 (US$ 2.880) nas contas de energia do consumidor que duraria por dois anos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT