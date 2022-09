Como o plano de Truss de congelar contas de luz pode amplificar problemas do Reino Unido

Finalmente, o compromisso de Truss com a extração de petróleo e gás no mar do Norte, juntamente com uma abordagem mais relaxada do controverso processo de extração de gás em terra por meio da tecnologia de “fracking” contradiz claramente a agenda “verde” da Europa e não resolve a crise energética no curto prazo, segundo o professor. “A promessa [de Truss] de fazer da Grã-Bretanha um exportador líquido de energia até 2040 não terá efeito sobre a crise atual”, argumenta.