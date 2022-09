Estados Unidos sancionam mais 1 pessoa e 4 empresas do Irã





Os EUA impuseram sanções a uma pessoa e quatro entidades relacionadas ao Irã, anunciou na quinta-feira (8) o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro do país.

Rahmatollah Heidari foi submetido a sanções secundárias por sua suposta ligação com a empresa Baharestan Kish Company, que opera no setor de tecnologia, escreve o comunicado.

Enquanto isso, a Design and Manufacturing of Aero-Engine Company e a Paravar Pars Company foram sancionadas por suas supostas ligações ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), indica o OFAC.

Panorama internacional EUA sancionam empresas de Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Irã

Ao mesmo tempo, a Safiran Airport Services foi incluída na lista de sanções secundárias por sua suposta ligação com a Rússia.

O Irã está em negociações com Alemanha, China, EUA, França, Reino Unido, Rússia e União Europeia para reavivar o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), ou acordo nuclear, assinado em 2015. O pacto exigia que o Irã reduzisse seu programa nuclear e diminuísse suas reservas de urânio em troca de alívio das sanções, incluindo a suspensão do embargo de armas cinco anos após a adoção do acordo, e uma maior facilidade na exportação de petróleo.

Em 2018, sob a administração de Donald Trump (2017-2021), os EUA se retiraram do JCPOA devido a violações não comprovadas por parte do Irã, impuseram sanções abrangentes a Teerã e adotaram uma política de “pressão máxima” contra o país, levando o governo iraniano a abandonar gradualmente suas obrigações sob o acordo. Joe Biden, atual presidente dos EUA, tem participado da retomada das negociações do JCPOA desde abril de 2021, mas mantém uma política largamente anti-iraniana.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor