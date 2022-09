Putin parabeniza Kim Jong-un pelo 74º aniversário de fundação da Coreia do Norte

suas sinceras felicitações pelo aniversário e observou que a Coreia do Norte e a Rússia tradicionalmente mantêm relações amigáveis e de boa vizinhança e acumularam uma considerável experiência de cooperação frutífera em vários campos, de acordo com a agência de notícias norte-coreana KCNA. Putin também desejou a Kim saúde e sucesso, e aos cidadãos da Coreia do Norte paz e prosperidade.

“O presidente Serdar Berdimuhamedov enviou cordiais e felicitações ao presidente da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, por ocasião do feriado nacional do país – a formação da Coreia do Norte”, informou o jornal estatal Neytralny Turkmenistan.

Kim também recebeu mensagens de congratulações do presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc, do presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermudez, e do presidente do Laos, Thongloun Sisoulith.