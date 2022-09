Grande Fórum Econômico da Rússia fecha com bilhões em negócios — CMIO

Mais de 290 acordos foram assinados no evento do Extremo Oriente este ano, relata a TASS

Acordos no total de US$ 54 bilhões (3,27 trilhões de rublos) foram assinados no sétimo Fórum Econômico Oriental (EEF), em Vladivostok, nesta semana, informou a TASS na quinta-feira, citando o serviço de imprensa do vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Trutnev.

“A economia da macrorregião (Extremo Oriente) recebeu cerca de 2,7 trilhões de rublos (US$ 44,2 bilhões) de investimentos. Mais de 100.000 empregos foram criados e agora mais de 290 acordos foram assinados no fórum por um total de 3,27 trilhões de rublos (US$ 54 bilhões), o que também é um recorde”, disse. disse o serviço de imprensa.

Dados os desafios impostos pelas sanções ocidentais anti-Rússia, a importância da região do Extremo Oriente está crescendo rapidamente, acrescentou o relatório.

Este ano, no âmbito do fórum, foram lançadas três novas instalações de produção no Extremo Oriente: um ferry-carro-carro de passageiros em Komsomolsk-on-Amur, a unidade de processamento de pescado Komandor em Kamchatka e a fábrica de grãos Zabaikalsk-Manchuria terminal ferroviário na região de Zabaikalsky.

O EEF, que aconteceu de 5 a 8 de setembro na capital russa do Extremo Oriente, atraiu representantes de empresas e funcionários do governo de mais de 60 países.

