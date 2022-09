Em reunião da OTAN, Blinken diz que EUA não deixarão 'aliados europeus no frio'

Blinken estava se reunindo com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg , e embaixadores da aliança, em parte para relatar sua viagem, na qual prometeu nova ajuda militar e foi informado sobre a contra-ofensiva da Ucrânia contra as forças russas, segundo a Reuters.

Durante o encontro, o secretário norte-americano disse que os Estados Unidos não deixarão seus aliados europeus no frio em meio à crise de energia causada por sanções aos suprimentos russos.

“Embora os custos de enfrentar a agressão do Kremlin sejam altos, os custos de recuar seriam ainda maiores […]. Não vamos deixar nossos amigos europeus de fora”, disse ele em entrevista coletiva com Stoltenberg.

Por sua vez, o chefe da OTAN reafirmou o movimento progressivo de aumentando da presença da Aliança Atlântica no no flanco leste europeu, colocando centenas de milhares de soldados em alta prontidão, declarou.

“Estamos aumentando significativamente nossa presença no leste da aliança, colocando centenas de milhares de soldados em alta prontidão, apoiados por forças aéreas e navais significativas”, disse.

Segundo a mídia, um alto funcionário do Departamento de Estado disse antes da visita a Bruxelas que isso fazia parte da “constante jardinagem” que o governo do presidente Joe Biden vem fazendo para manter a unidade entre as nações europeias e Washington.