UE pressionada para introduzir teto de preço de gás abrangente – FT – CMIO

Alguns países expressaram preocupação de que destacar Moscou não faria nada para reduzir os custos para os consumidores

Pelo menos dez países europeus estão pressionando por um teto nos preços do gás para todos os fornecedores, não apenas a Rússia, por medo de irritar Moscou e perder completamente o gás russo, informou o Financial Times na sexta-feira, citando fontes.

De acordo com o relatório, Itália, Polônia e Grécia estão entre os proponentes da medida. De acordo com um alto funcionário da UE citado no relatório, “todo mundo tem medo do efeito dominó” se a Rússia decidir cortar os fluxos de gás, porque os estados da UE estão interconectados.

“Se você cortar apenas o gás russo, você enfurece a Rússia sem afetar outros fornecedores”, disse o funcionário.

“Francamente, os russos provavelmente vão retaliar [to] isto,” Nikos Tsafos, o principal conselheiro de energia do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, disse ao Financial Times.

O ministro italiano da Transição Energética, Roberto Cingolani, afirmou recentemente que o bloco deve estabelecer um “preço razoável,” enquanto defende um teto de preço para todo o gás entregue na região.













O ministro da Energia belga, Tinne Van der Straeten, disse que limitar os preços exclusivamente do gás russo seria “puramente político,” quando o que os consumidores da UE precisam é de um preço máximo para todo o gás fornecido ao bloco.

“Nossa intenção em primeiro lugar é reduzir os preços. Um limite apenas para o gás russo não reduzirá os preços. Um limite apenas para o gás russo é puramente político”, disse Van der Straeten à Reuters na quinta-feira, acrescentando que Espanha e Luxemburgo apoiam o limite, enquanto a Alemanha ainda está indecisa.

Os relatórios indicam que ainda há falta de consenso sobre o preço máximo do gás russo, o que provavelmente exigiria a aprovação unânime de todos os 27 membros do bloco, pois seria visto como uma sanção, disseram autoridades ao FT. Quanto a um preço máximo geral, pode presumivelmente ser aprovado por maioria qualificada. Entre os membros do bloco, Hungria, Áustria e Holanda manifestaram dúvidas sobre um teto de preço abrangente.

Moscou alertou que deixaria de fornecer aos países que estabelecem um teto de preço para seu gás.

Os ministros da UE devem discutir o plano ainda nesta sexta-feira.

