Certos parceiros estrangeiros colocam em dúvida os compromissos previstos pelo acordo de grãos, afirmou Vladimir Putin. Conforme ele relembrou, reiterando suas palavras no Fórum Econômico do Oriente, quase todos os grãos dos portos ucranianos foram encaminhados aos países da União Europeia e não aos países necessitados.

Conforme informou o mandatário russo, durante a reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança Nacional, em quatro meses a Rússia forneceu a outros países sete milhões de toneladas de fertilizantes, das quais cerca da metade tendo sido entregues a países da Ásia, África e América Latina.

“Consideramos correto aumentar os suprimentos justamente aos países mais pobres […] No total, até o final deste ano vamos fornecer 30 milhões de toneladas de grãos e estamos prontos para aumentar ainda mais esse volume até 50 e mais milhões de toneladas, porque, graças a Deus, temos boas safras neste ano”, constatou Putin.

De acordo com as palavras do presidente, de maio a agosto a Rússia forneceu aos mercados globais 6,6 milhões de toneladas de grãos, das quais 6,3 milhões de toneladas foram dirigidas a países asiáticos, africanos e latino-americanos.