Político da China: luta contra hegemonia dos EUA é parte importante da cooperação com Rússia

“Outra área importante da nossa cooperação estratégica é nossa oposição conjunta à política de hegemonia e perseguição e à política de força dos EUA. Observamos como os americanos agorapara manter seu domínio no mundo . E seguem uma dupla contenção contra nós”, disse político chinês.

De acordo com ele, trata-se da expansão descontrolada da OTAN para o leste e da profunda interferência nos assuntos da região da Ásia-Pacífico.

“Eles criam estruturas estreitas de blocos [militares], bem como conduzem uma estratégia do Indo-Pacífico precisamente para restringir o nosso desenvolvimento através de dois oceanos – o Pacífico e o Índico. Deste ponto de vista a urgência de fortalecimento da nossa cooperação estratégica vai somente aumentar e nós vamos lutar em conjunto contra sua hegemonia e política de força”, disse presidente do comitê chinês.

Li Zhanshu está em visita oficial à Rússia a convite do presidente da câmara baixa do Parlamento russo, Vyacheslav Volodin.

Anteriormente, político da China participou do Fórum Econômico do Oriente, onde havia se reunido com o presidente russo Vladimir Putin.