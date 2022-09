União Europeia com dificuldades em acordar imposição de teto de preço para gás da Rússia, diz mídia

As medidas de combate à crise energética na União Europeia (UE) estão tendo alguma controvérsia devido à proposta de impor um teto de preços ao gás russo, relatou na sexta-feira (9) o jornal britânico The Guardian.

Entre outras ações propostas na quarta-feira (7) pela Comissão Europeia estão a imposição de horas de poupança “obrigatórias” entre as horas de pico (tipicamente entre as 07h00 e as 22h00), um limite nos “lucros excessivos” das empresas produtoras de energia, um mecanismo para capturar os lucros “massivos” e “inesperados” obtidos pelas empresas de combustíveis fósseis durante a extração, refino e distribuição, e injeções estatais de dinheiro nas operadoras de eletricidade em dificuldades econômicas.

“A manipulação dos mercados de gás influencia o mercado de eletricidade. Somos confrontados com preços astronômicos da eletricidade para residências e empresas e com uma enorme volatilidade no mercado. Estes são tempos difíceis e não vão acabar em breve”, disse na quarta-feira (7) Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

No entanto, segundo um diplomata sênior citado pelo The Guardian, não houve uma maioria a favor da limitação do gás russo, pois os Estados-membros da UE têm “configurações diferentes de energia” e “exposição variável” a uma possível interrupção do gás russo.