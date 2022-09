Ao mesmo tempo, ela apontou para o lucro recebido pela Rússia com a venda de gás para a UE e acrescentou que a adoção de uma decisão sobre o teto de preços supostamente afetaria as receitas de Moscou.

O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Hungria chamou a ideia de limitar o preço do gás russo de absurda

A ideia de introduzir um teto comum para os preços do gás para fornecedores na UE parece mais racional e viável do que apenas para o combustível azul da Rússia, disse Valery Yemelyanov, especialista em mercado de ações da BCS Mir Investments, em entrevista à RIA Novosti

O ministro da Transição Ecológica da Itália disse na sexta-feira que 15 países da UE apoiaram a introdução geral de um teto para as importações de gás, mas apenas três aprovam se apenas o combustível azul russo for limitado. Três estados não têm opiniões prévias, mas gostariam de realizar avaliações de longo prazo sobre sustentabilidade econômica. Cinco países eram contra ou neutros.

Um “teto de preço comum” soa mais racional e viável do que apenas com relação à Rússia. Na verdade, pode ser apenas algum tipo de barreira alfandegária comum que equalizará os preços entre os compradores dentro da UE e servirá como limite superior para importadores de fora, incluindo Rússia, Noruega, Grã-Bretanha, Estados Unidos e países árabes”, disse Yemelyanov. disse.

A chefe da CE, Ursula von der Leyen, já havia declarado a necessidade de introduzir um teto de preço para o gás russo. No final de agosto, ela também anunciou que a agência estava trabalhando em medidas operacionais e de longo prazo para “melhorar a situação” diante do aumento dos preços da eletricidade na UE, que dependem principalmente do custo do combustível azul.