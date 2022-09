Parlamentar de esquerda alemão diz que tentativas de derrotar Rússia vão levar à 3ª Guerra Mundial

As negociações russo-ucranianas começaram no final de fevereiro, quando as delegações realizaram reuniões em Belarus. No final de março, as delegações realizaram outra rodada de negociações em Istambul. Após a reunião, o lado russo anunciou que a Ucrânia apresentou suas propostas por escrito para um futuro tratado de paz, que Moscou considerou um passo à frente.