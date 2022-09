União Europeia apoia empréstimo de US$ 5 bilhões à Ucrânia e discute com Kiev opções de longo prazo

Nesta sexta-feira (9), os ministros das Finanças da União Europeia apoiaram um empréstimo de US$ bilhões (R$ 25,9 bilhões) para a Ucrânia para ajudar a manter suas escolas, hospitais e outras operações necessárias em funcionamento enquanto o conflito com a Rússia está em curso.

O empréstimo de US$ 5 bilhões acordado hoje (9), que será apoiado por garantias dos Estados-membros da UE, faz parte de um pacote geral de US$ 9 bilhões (R$ 46,6 bilhões) anunciado em maio.

Os primeiros US$ 1 bilhão (R$ 5,18 bilhões) foram totalmente enviados no início de agosto, enquanto o ministro das Finanças tcheco, Zbynek Stanjura, disse que as próximas reuniões decidirão como o restante do pacote poderia ser dividido em empréstimos ou doações.