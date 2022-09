Membro da OTAN critica estratégia ocidental na Ucrânia — CMIO

O Ocidente está seguindo uma “política baseada em provocação” em relação a Moscou, diz o presidente turco

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou na quarta-feira o Ocidente coletivo por subestimar a Rússia e buscar políticas destinadas a provocar Moscou. Ele conversou com repórteres depois de se encontrar com seu colega sérvio, Aleksandar Vucic, em Belgrado, como parte de uma viagem aos Bálcãs destinada a promover a diplomacia regional de Ancara.

“Posso dizer claramente que não acho a atitude do Ocidente [towards Russia] certo. Porque existe um Ocidente que segue uma política baseada na provocação”, disse. Erdogan disse em uma coletiva de imprensa conjunta com Vucic na noite de quarta-feira, de acordo com a Agência Anadolu da Turquia.

“Não preciso citar nomes, mas há vários países ocidentais cuja abordagem, achamos, está incorreta”, disse. explicou Erdogan. “Quando você segue uma política baseada em provocação, não consegue obter resultados.”

Enquanto isso, Ancara tem buscado um “equilibrado” política que produziu resultados como o acordo de exportação de grãos assinado no final de julho, observou o líder turco. Erdogan visitou a Ucrânia e a Rússia e a Turquia continua a fazer negócios com ambos os países, para desagrado da UE.

Eu digo àqueles que subestimam a Rússia, você está fazendo isso errado. A Rússia não é um país que possa ser subestimado.













O presidente turco também comentou sobre as armas e munições que o Ocidente tem enviado para a Ucrânia, chamando-as de “restos”. A Turquia vendeu vários drones Bayraktar para Kiev.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

“Não há vencedores em uma guerra como esta, mas acho que há muitos perdedores. As pessoas estão perdendo suas vidas, e há também o custo financeiro”, disse. Erdogan disse na conferência de imprensa em Belgrado. A política de Ancara é procurar maneiras de o conflito terminar em breve, acrescentou. “Infelizmente, não acho que isso seja possível.”