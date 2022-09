Mulher drogada mata motorista bêbado com metanfetamina em acidente em Las Vegas – mídia – CMIO

Uma mulher que dirigia sob a influência de álcool atingiu outro veículo, matando o motorista também embriagado

O morador de Las Vegas Summer Butler é acusado de dirigir sob a influência de álcool, resultando em morte, direção imprudente e posse de substância controlada, informou o 8 News Now na terça-feira, citando documentos judiciais. As acusações decorrem de um acidente em janeiro no qual ela acelerou em outro carro enquanto supostamente estava sob a influência de álcool, cocaína e canabinóides.

A vítima estava tentando fazer uma inversão de marcha em um cruzamento quando Butler, dirigindo quase o dobro do limite de velocidade a 73 mph, colidiu com seu veículo. Butler e seu passageiro voaram para fora do carro, que continuou por cerca de 150 pés antes de parar, e todos os três foram levados para o hospital, onde Butler teve que ser sedada porque ela estava “agindo de forma errática.”

O nível de álcool no sangue de Butler era 0,102, bem acima do limite legal, e os paramédicos descobriram uma possível razão para seu comportamento quando um saquinho de cocaína caiu de seu sutiã enquanto cuidavam de seus ferimentos. Exames de sangue confirmaram a presença da droga em seu sistema, juntamente com canabinóides.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ex-astro da NFL acusado de matar mulher em acidente de carro a 127 mph enquanto carregava arma comparece ao tribunal com colar cervical, enfrenta 46 anos de prisão

Embora a polícia inicialmente não suspeitasse que a vítima também estivesse embriagada, exames de sangue provaram que eles estavam profundamente errados. Não só ela estava dirigindo com um nível de álcool no sangue mais de três vezes o limite legal, mas também estava sob a influência de uma grande quantidade de metanfetamina.

Butler já havia se declarado culpada por dirigir embriagada, em Omaha, Nebraska, em 2017. Um mandado de prisão foi emitido em junho, embora ela tenha recebido fiança no mês passado e ordenada a evitar todas as drogas e álcool. No entanto, ela ainda está sob custódia do Centro de Detenção do Condado de Clark. A polícia não detalhou por que eles esperaram seis meses para acusá-la da morte do outro motorista.