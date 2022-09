Gigante do gás alemão pede financiamento estatal em meio à crise de energia – CMIO

A Uniper pediu ajuda governamental extra em meio a perdas crescentes decorrentes de suas tentativas de substituir o gás russo

O maior importador de gás da Alemanha – Uniper – está lutando para substituir o fornecimento de gás russo e as perdas da empresa estão aumentando, admitiu seu CEO, Klaus-Dieter Maubach, nesta semana. A empresa também pode ficar sem dinheiro que Berlim concedeu como auxílio no final deste mês, alertou.

A Uniper teve que substituir os volumes de gás em falta (que Moscou atribui a questões técnicas e sanções ocidentais) comprando gás a preços altos no mercado à vista e vendendo-o a seus clientes a preços mais baratos e de longo prazo. Como resultado, a empresa registrou um prejuízo de mais de € 12 bilhões (US$ 12 bilhões) – o maior da história corporativa alemã – já em julho, levando Berlim a intervir.

O governo cobriu as perdas da empresa adquirindo uma participação de 30% na Uniper e forneceu um pacote de ajuda adicional de € 7,7 bilhões (US$ 7,7 bilhões) projetado para ajudá-la a resistir até o quarto trimestre de 2022. Agora, a Uniper admite que a ajuda não será ser suficiente.

A empresa atingirá o limite de ajuda financeira “definitivamente… mais cedo,” Maubach disse a jornalistas à margem da conferência Gastech em Milão. “Provavelmente atingiremos esse teto já em setembro”, ele adicionou.













O acordo com o governo pode levar a gigante do gás a receber até 20 bilhões de euros para evitar seu colapso e um potencial efeito dominó no setor de energia nacional, segundo a Bloomberg. Além disso, a empresa teve um empréstimo adicional de € 4 bilhões do banco estatal alemão KfW aprovado esta semana além da linha de crédito de € 9 bilhões que já usou, informou o jornal alemão Handelsblatt.

O futuro não parece brilhante para a gigante alemã do gás, apesar de toda a assistência financeira, segundo Maubach. “Eu já disse isso várias vezes ao longo deste ano e estou educando também os formuladores de políticas. Olha, o pior ainda está por vir”, ele disse à CNBC em Milão, acrescentando que “o que vemos no mercado atacadista é 20 vezes o preço que víamos há dois anos.”

Os preços do gás natural na Europa subiram 30% na segunda-feira após o anúncio de que o gasoduto Nord Stream 1 da Rússia não retomaria o bombeamento devido a problemas de manutenção relacionados a sanções. A gigante de energia russa Gazprom, que opera o gasoduto, disse que a rota de gás permaneceria fechada indefinidamente. Moscou acrescentou que as operações do oleoduto serão prejudicadas enquanto as sanções ocidentais permanecerem em vigor.

A notícia veio em meio a uma crise de energia em curso na UE. Desde o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro, os preços do gás subiram para níveis recordes na Europa. No final de julho, os membros da UE concordaram com um plano para reduzir seu consumo de gás em 15% nos próximos meses para aumentar a segurança energética do bloco em um momento em que busca se livrar de sua dependência da energia russa.