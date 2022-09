China acusa EUA de militarizar o espaço — CMIO

“Durante muito tempo, os EUA definiram abertamente o espaço como um domínio de combate. Ele construiu a Força Espacial dos EUA e o Comando Espacial, desenvolveu e implantou armas ofensivas baseadas no espaço, realizou exercícios militares ofensivos e defensivos e testes de tecnologia e intensificou a cooperação militar com seus aliados ”. disse Mao, discutindo “Isso aumentou os riscos de erro de cálculo militar e conflito”.

O porta-voz acusou Washington de “parede de pedra” uma “iniciativa de controle de armas espaciais” liderada pela China e pela Rússia, e de “agravando ainda mais a tendência de transformar o espaço sideral em uma arma e um campo de batalha”.

Além de reconhecer o espaço como “um domínio prioritário do poder militar nacional”, a nova diretriz dos EUA dizia que o Pentágono deveria “proteger e defender o uso do espaço para fins de segurança nacional dos EUA”, assim como “entregar capacidades espaciais avançadas para deter o conflito e, se a dissuasão falhar, para combater e derrotar a agressão.”

Mao disse que a abordagem descrita no documento “representa um grave desafio para a paz e a segurança do espaço sideral”, e “expõe totalmente a ambição dos EUA de aumentar a preparação militar e a preparação para a guerra … no espaço sideral”.

“Os EUA devem respeitar as preocupações compartilhadas da comunidade internacional, interromper imediatamente os movimentos negativos que podem minar a segurança do espaço sideral, assumir suas devidas responsabilidades e parar de dificultar as negociações para um instrumento legal sobre controle de armas no espaço sideral”, disse. ela adicionou.