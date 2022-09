Trump dá dica sobre planos eleitorais — CMIO

O ex-líder dos EUA disse que se decidiria sobre uma possível candidatura presidencial de 2024 em breve

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que tomará uma decisão sobre disputar as eleições presidenciais de 2024.em um futuro muito próximo.”

Falando à emissora indiana NDTV, o ex-presidente afirmou que “todo mundo quer que eu corra”, dando a entender que está otimista sobre suas perspectivas de ganhar tanto a indicação republicana quanto uma possível revanche com o atual presidente, Joe Biden.

“Estou liderando as pesquisas, e todas as pesquisas – pesquisas republicanas e pesquisas democratas. Tomarei uma decisão em um futuro muito próximo, suspeito. E eu acho que muitas pessoas vão ficar muito felizes.”

Relatórios anteriores sugeriram que Trump poderia lançar sua candidatura presidencial antes das eleições de meio de mandato de novembro, mesmo em julho, o que não aconteceu. Na época, fontes disseram ao New York Post que “há discussões sobre um lançamento antecipado” da campanha, com as bases sendo lançadas.













Enquanto isso, de acordo com uma pesquisa USA Today/Ipsos divulgada no final de agosto, Trump continua popular entre os republicanos, com 59% dos eleitores republicanos dizendo que ele deveria ser o candidato do partido para 2024. A pesquisa também indicou que apenas 44% dos democratas acreditam que Biden deveria ser reeleito, com 56% sinalizando que querem uma mudança.

A pesquisa mostra que a maioria dos republicanos não vacilou em seu apoio a Trump, apesar da recente controversa operação do FBI em sua residência em Mar-a-Lago, na qual a agência confiscou mais de 100 documentos confidenciais do ex-líder e promotores sugeriram que Trump pode ter tentado obstruir a investigação.

Uma pesquisa do Yahoo News-YouGov divulgada na quarta-feira sugere que Biden venceria Trump em uma hipotética revanche presidencial em 2024, com o titular liderando por uma margem de 6%. De acordo com a pesquisa, 48% dos entrevistados disseram que votariam em Biden se a eleição de 2024 fosse realizada hoje, enquanto 42% disseram que apoiariam Trump.