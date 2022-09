Zoológicos britânicos enfrentam fechamento em meio à crise de energia – CMIO

Há temores de que alguns animais precisem ser sacrificados, pois o custo de sua manutenção aumenta.

Enquanto a indústria de hospitalidade da Grã-Bretanha alerta que um quinto das empresas pode falir devido aos preços exorbitantes da energia, os zoológicos de todo o país estão enfrentando o fechamento devido ao custo de manter os recintos dos animais se tornar insustentável.

Na semana passada, o zoológico de Bristol – um dos mais antigos do mundo com 186 anos de operação – fechou seus portões pela última vez devido à pressão financeira.

Enquanto alguns de seus animais serão transferidos para um parque de conservação da vida selvagem na Inglaterra, muitos serão enviados para zoológicos ao redor do mundo.

O zoológico de Chester, no noroeste da Inglaterra, que abriga mais de 20.000 animais, informou que sua conta anual de energia, geralmente em torno de £ 1,5 milhão (US $ 1,73 milhão), deve aumentar para £ 2 milhões (US $ 2,3 milhões) este ano e pode aumentar para até £ 3 milhões (US $ 3,46 milhões) em 2023, de acordo com o CEO do zoológico, Jamie Christon.

“Eu não posso colocar um suéter de lã em um dragão de Komodo – eu tenho que manter as temperaturas em que esses animais prosperam” ele foi citado como tendo dito pelo iNews.

Christon também observou que a crise do custo de vida teve um impacto no número de visitantes, observando que “as pessoas ainda têm dinheiro no bolso, mas estão tomando muito cuidado com a forma como o gastam”, e sugerindo que “No próximo ano, eles provavelmente não terão esse dinheiro.”

Enquanto isso, Philip Miller, proprietário do Sealife em Southend-on-Sea, disse à iTv que pode ser forçado a sacrificar alguns dos animais em sua casa. “zooquario” porque o custo anual da eletricidade triplicou de £ 240.000 (US$ 276 mil) para quase três quartos de milhão de libras (US$ 863 mil).













“Todos esses animais precisam se manter aquecidos – ou frios – ou uma combinação de ambos, e é 24 horas por dia, 7 dias por semana … e eles precisam ser alimentados, então é uma conta enorme para manter. Todos eles terão que ser sacrificados ou encontraremos outros lares, mas todos os outros zoológicos estarão no mesmo barco, imagino”. disse o dono do zoológico.

Como outras empresas e instituições de caridade no Reino Unido, os zoológicos não se beneficiam do teto de preço da energia estabelecido pelo governo britânico. Proprietários de zoológicos e operadores de parques de diversões agora esperam que o novo governo liderado por Liz Truss resolva o problema.

“Dê-nos alguma garantia e assegure ao público que não é tudo desgraça e melancolia, que a luz no fim do túnel não será apagada”. disse o dono do Happidrome Amusement Arcade em Southend-on-Sea, pois já havia sido forçado a fechar as portas para o inverno.