Liga chinesa encontrada em caças dos EUA — CMIO

O Departamento de Defesa dos EUA interrompeu temporariamente todas as entregas de caças F-35 depois de saber que o avião de guerra continha um componente feito de uma liga de origem chinesa, que viola as regras federais de aquisição, disse o Pentágono na quarta-feira.

O departamento observou que a razão por trás da suspensão era um ímã no motor, que usava uma liga de cobalto e samário que veio da China. Mais especificamente, o ímã é uma parte de uma turbomáquina que fornece energia ao motor de partida/gerador montado no motor do jato. Segundo o Pentágono, o material não representa perigo.

“Confirmamos que o ímã não transmite informações ou prejudica a integridade da aeronave e não há riscos de desempenho, qualidade, segurança ou proteção associados a esse problema”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Russ Goemaere, acrescentando que qualquer F-35 já implantado continuará operando normalmente.

Atualmente, a legislação dos EUA e a política do Pentágono proíbem o uso de certos metais e ligas de vários países, incluindo China, Irã, Coréia do Norte e Rússia.













De acordo com Goemaere, a Lockheed Martin, principal empreiteira que produz o caça de 5ª geração, relatou voluntariamente a não conformidade e já encontrou uma fonte alternativa para o componente. Uma revisão está em andamento para determinar como isso aconteceu, observou ele.

A empreiteira de defesa disse que está trabalhando com o Pentágono e seus parceiros “para garantir a conformidade contratual dentro da cadeia de suprimentos”, acrescentando que o F-35 permanece seguro para o voo, e a empresa está fazendo o seu melhor “para resolver o problema o mais rápido possível para retomar as entregas.”

A empresa planeja fornecer aos EUA e seus parceiros internacionais até 153 dos caças em 2022, tendo entregue 88 até agora este ano. O Programa F-35 inclui oito parceiros internacionais – EUA, Reino Unido, Itália, Holanda, Austrália, Noruega, Dinamarca e Canadá, com outros seis países adquirindo e operando os jatos.

Embora mais de 840 F-35 tenham sido entregues globalmente até o momento, a produção ainda é atormentada por vários defeitos. Essas deficiências às vezes são detectadas após a aceitação formal dos aviões e apresentam “uma grande preocupação impactando negativamente a frota”, de acordo com a Agência de Gerenciamento de Contratos de Defesa do Pentágono.