Nova Delhi tem sua própria visão do mundo, mas Kiev e seus apoiadores não entendem as nuances

“Não tenho comentários a oferecer… além de estar perplexo com a minha inclusão nesta lista.” Foi assim que o ex-chefe do Conselho Consultivo de Segurança Nacional, PS Raghavan, um oficial aposentado do serviço estrangeiro que também serviu como embaixador da Índia na Rússia, respondeu a uma acusação de disseminar ‘propaganda russa’.

Foi feito pelo Centro de Combate à Desinformação, uma subsidiária do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia.

O órgão divulgou a lista em 14 de julho e incluía “palestrantes promovendo narrativas consonantes com a propaganda russa.” Mais dois cidadãos indianos – o veterano jornalista Saeed Naqvi e Sam Pitroda, ex-assessor dos primeiros-ministros Rajiv Gandhi e Manmohan Singh – se encontraram entre os políticos e especialistas cujas posições sobre a crise ucraniana parecem ser um acorde dissonante no coro das narrativas ocidentais .

Os guerreiros da informação ucranianos parecem ter omitido intencionalmente muitos outros nomes indianos, em vez de acidentalmente perder suas declarações sobre as hostilidades em andamento entre Moscou e Kiev. A lista pode ganhar novos nomes após qualquer talk show político na TV indiana – e nem a suposta espionagem russa nem a propaganda patrocinada pelo Estado são o problema.

É a cobertura amplamente aceita do conflito na Ucrânia no Ocidente e a visão de mundo da Índia que não se encaixam.

Outro crepúsculo dos deuses

“Este é um momento decisivo. Nossas decisões nestes dias irão moldar [the] décadas vindouras. Nossa resposta à agressão da Rússia hoje decidirá o futuro tanto do sistema internacional quanto da economia global. A devastação hedionda vencerá ou a humanidade prevalecerá? O direito de poder dominará ou o estado de direito? Haverá conflitos e lutas constantes ou um futuro de prosperidade comum e paz duradoura? O que acontecer na Ucrânia terá um impacto na região do Indo-Pacífico,”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Raisina Dialogue em 25 de abril.

Este discurso serve como um grande exemplo de como o Ocidente percebe a crise em curso versus o lugar da Índia no mundo. Para os políticos da Europa Ocidental, a ideia de que o país faz parte do “mundo civilizado” exige ações que respaldem esse status. Assim, o Ocidente espera um comportamento “adequado” de Nova Délhi.













É aqui que devemos reconhecer o sucesso da Ucrânia – a perspectiva da nação domina as fontes da mídia americana e da UE, que a divulgam ainda mais entre os países não ocidentais. De acordo com esse discurso, o conflito ali é de importância global, que desmantelou a economia global e a segurança internacional, causou crises energéticas e alimentares e minou o direito internacional.

Em suma, destruiu o mundo que conhecíamos.

Falando francamente, não se deve surpreender que os europeus ocidentais considerem o conflito uma catástrofe para seu mundo. Por mais de 70 anos, eles alimentaram a ideia kantiana de Paz Perpétua, mesmo que isso significasse ignorar convenientemente o fato da guerra na Iugoslávia. As elites políticas que vão de intelectuais proeminentes, como Jürgen Habermas, a líderes nacionais como Olaf Scholz, aparentemente não consideram os Bálcãs como parte do continente.

O alto escalão ucraniano conseguiu uma cobertura completa do conflito como uma guerra europeia. Assim, quaisquer argumentos que a Rússia poderia ter produzido para uma discussão mais aprofundada foram bloqueados.

Os ucranianos entenderam isso e promoveram com sucesso sua vitimização, aprendendo com as táticas usadas nos Bálcãs da década de 1990, e não deixaram chance para ninguém permitir que vozes alternativas fossem ouvidas.

No entanto, a weltanschauung proposta não poderia ter encontrado apoio semelhante em todo o mundo, e tal construção não deve ser dada como certa em um lugar como a Índia, onde quase todas as variáveis ​​são completamente diferentes.













Não adianta cantar em uníssono

“Temos que ter certeza de quem somos. Acho que é melhor engajar o mundo com base em quem somos, ao invés de tentar agradar o mundo como uma pálida imitação do que eles são… Essa ideia de que os outros nos definem, de alguma forma precisamos obter a aprovação de outros quadrantes – Acho que essa é uma era que precisamos deixar para trás,” O ministro indiano das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, disse em resposta à pressão europeia sobre a questão da Ucrânia no mesmo local.

A Índia é reconhecida como tendo sua própria visão de mundo sobre questões importantes na arena internacional. A cultura estratégica do país inclui Nova Délhi assumindo posições duras em questões que desafiam diretamente a segurança nacional na vizinhança; buscando ampla interação econômica, política e cultural na região do Indo-Pacífico; posicionando-se globalmente como uma grande potência operando em um mundo multipolar.

Nesse contexto, a Ucrânia e os problemas relacionados à região estão além do alcance dos interesses nacionais vitais da Índia. Ao mesmo tempo, Nova Délhi está pronta para discutir uma ampla gama de questões, incluindo Afeganistão, Síria, Iraque, Iêmen e outros países devastados pela guerra, com a Ucrânia sendo parte de uma agenda de segurança mais ampla, não uma pedra angular.













Por exemplo, a situação no Afeganistão poderia ser de muito maior interesse para a Índia. Mas após a retirada das tropas americanas e aliadas, essa questão de importância global acabou sendo marginal. No entanto, do ponto de vista indiano, seu significado realmente aumentou – Nova Délhi afirmou que “no Afeganistão, [the] toda a sociedade civil ativa foi jogada sob o ônibus pelo mundo”, com o Ocidente fechando os olhos para os desenvolvimentos em Cabul.

Assim, as elites políticas da Índia não demonstraram entusiasmo em discutir a Ucrânia. A pressão crescente do Ocidente certamente provocará mais irritação em Nova Délhi.

Chance de tirar todas as paradas

Para resumir, qualquer especialista indiano pode acabar na lista do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia. Existem dois caminhos principais para desbloquear essa ‘conquista’: questionar narrativas baseadas na cobertura ucraniana e referir-se a fontes alternativas de informação.

A variedade de pontos de vista que existem nos círculos políticos, empresariais, militares e de mídia da Índia é incrível. No entanto, especialistas indianos “pró-ocidentais” e “pró-russos” estão acostumados a analisar a situação de uma perspectiva indiana e dificilmente desistiriam dessa abordagem – mesmo que o Ocidente espere que alguns deles cantem mantras de atores ucranianos.

As elites ucranianas contam com o total apoio do Ocidente. Nesta conjuntura, eles parecem pensar que aqueles que não os apoiam ‘da maneira adequada’ merecem difamação e cancelamento. Nesse caso, a Rússia não tem nada a fazer a não ser esperar que as elites de Kiev criem novos mal-intencionados. É aqui que eles nunca falham.