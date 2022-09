Berlusconi da Itália se oferece para ajudar a resolver a crise na Ucrânia — CMIO

O ex-primeiro-ministro diz que ele e a ex-chanceler alemã Merkel poderiam servir como mediadores

As tentativas ocidentais de forçar a Rússia a mudar de rumo na Ucrânia com sanções econômicas estão saindo pela culatra, disse o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. O conflito deve ser resolvido por meio da diplomacia, acrescentou, oferecendo a si mesmo e a ex-chanceler alemã Angela Merkel como potenciais mediadores.

Berlusconi, que atualmente concorre a uma vaga no Senado italiano, fez a sugestão na noite de quarta-feira no programa de TV Porta a Porta.

Discutindo a situação na Ucrânia, ele argumentou que a Rússia não será influenciada por sanções dos EUA e seus aliados. A recente iniciativa do G7 de impor um teto de preço do petróleo russo também falhará, uma vez que haverá alta demanda por petróleo russo em países como China e Índia, acrescentou.

Berlusconi lamentou o fato de a Rússia estar sendo pressionada a se aliar à China, enquanto seu sonho é um dia ver a Rússia se tornar membro da UE.













O apresentador Bruno Vespa perguntou se Berlusconi poderia alavancar seu relacionamento pessoal com o presidente russo, Vladimir Putin. O político disse que as hostilidades na Ucrânia precisam terminar com a diplomacia, então alguém eventualmente precisará ser o mediador entre Putin e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

“Há uma pessoa que poderia fazer isso em vez de mim ou junto comigo. É a ex-chanceler alemã Angela Merkel”, ele disse. “Com Merkel, sinto que posso tentar mediar e pôr fim ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia.”

Berlusconi cumpriu quatro mandatos no comando do governo italiano entre 1994 e 2011 e teve várias reuniões com Putin. Os dois políticos desenvolveram relações amistosas e mantiveram contatos pessoais bem após o término do mandato de Berlusconi como primeiro-ministro.

O político veterano lidera o partido de centro-direita Forza Italia. Ele anunciou sua intenção de concorrer ao Senado em agosto, depois que uma crise no governo levou à dissolução do parlamento e a eleições antecipadas, marcadas para 25 de setembro.