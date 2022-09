Todas as tentativas de governar o mundo estão fadadas ao fracasso – Rússia – CMIO

Moscou acusa o “ocidente liberal-totalitário” de tentar impor uma ordem mundial neocolonial

Os governos ocidentais, principalmente os EUA, estão tentando impor sua ordem neocolonial ao mundo, afirmou o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, Sergey Naryshkin, na quinta-feira, durante uma mesa redonda russo-chinesa para discutir processos históricos e a estrutura do mundo moderno.

Em sua declaração de abertura, Naryshkin, que também dirige a Sociedade Histórica Russa, afirmou que a esfera internacional está passando por uma transformação, pois muitos países estão embarcando no caminho do desenvolvimento soberano e confiando em sua própria herança cultural e tradições.

“No entanto, um pequeno grupo de países ocidentais está no caminho. Regimes liberal-totalitários ocidentais que essencialmente usurparam o direito de decidir o vetor de desenvolvimento da humanidade e impuseram sua própria ordem mundial neocolonial”. disse Naryshkin.

Ele ressaltou que os EUA, que “cegos por sua quase vitória na Guerra Fria”, vem tentando impor ao mundo sua chamada ‘ordem baseada em regras’, observando a repetida interferência de Washington nos assuntos internos de governos soberanos, ignorando as preocupações da Rússia sobre a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras, e a “descaradamente sem tato” visitas de políticos norte-americanos a Taiwan.

“O que é isso senão uma manifestação de arrogância imperial?” perguntou Naryshkin, lembrando que os EUA vêm provocando conflitos em todo o mundo para manter sua hegemonia, que está sendo ameaçada por uma crise global causada pela ganância e miopia do Ocidente.

Naryshkin acusou os EUA de tirar vantagem das falhas inerentes ao estado ucraniano e usar o país como trampolim para uma ofensiva contra a Rússia, levando neonazistas ao poder em Kiev e lançando uma guerra civil completa.













“Os eventos das últimas semanas indicam que os EUA continuarão a arrastar o conflito na Ucrânia com todas as suas forças, independentemente das enormes perdas das forças armadas ucranianas ou da perspectiva de empobrecimento de seus satélites europeus”. ele adicionou.

“O desejo anglo-saxão de dominação mundial também se espalha para a Europa continental”, o funcionário afirmou, observando que quase todos os estados europeus hoje estão essencialmente sob o domínio direto de Washington. “Infelizmente, a maioria dos políticos europeus hoje não é guiada pelas necessidades de seus eleitores”. afirmou o chefe de inteligência.

Ele concluiu seu discurso ressaltando que esta não é a primeira vez que um país ou bloco político específico tenta governar o mundo, mas afirmou que a história humana mostra que todas essas tentativas estão inevitavelmente fadadas ao fracasso.

Os comentários de Naryshkin foram apoiados pelo chefe da Academia Chinesa de História, Gao Xiang, que observou uma “falta de confiança e paz” no mundo e acusou os países ocidentais de retornarem à mentalidade da Guerra Fria e causarem grandes perturbações e turbulências ao redor do globo.

“Toda civilização tem seu charme. Mas nenhuma civilização é melhor do que qualquer outra”, afirmou Gao, acrescentando que um “senso de superioridade” não conduz ao estabelecimento de relações entre as nações.

O funcionário chinês concluiu dizendo que Rússia e China são bons vizinhos e isso é algo que nunca mudará, enquanto Naryshkin observou que as relações de Moscou e Pequim e a compreensão mútua das tendências globais levaram muitas pessoas ao redor do mundo a rejeitar as políticas agressivas e cínicas do Ocidente totalitário.