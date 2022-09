Nações da UE negarão entrada à maioria dos russos – ministro – CMIO

Os países bálticos e a Polônia não permitirão a entrada de turistas russos com vistos Schengen, disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia

Em menos de duas semanas, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia impedirão a entrada de cidadãos russos que possuam vistos Schengen, mesmo que o visto tenha sido emitido por outros países da UE, disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Urmas Reinsalu, na quinta-feira.

A proibição entrará em vigor em 19 de setembro.”Isso se aplica aos russos que possuem vistos emitidos pela Estônia e outros países da UE. Lituânia, Letônia e Polônia também introduzirão uma proibição a partir do mesmo momento”, disse ele em entrevista coletiva em Tallinn, capital da Estônia.

“Não venha para a Estônia com vistos Schengen, você não é bem-vindo aqui”, acrescentou o ministro, aparentemente se dirigindo a cidadãos russos.

No entanto, de acordo com o ministro, as novas restrições abrangentes aplicam-se apenas a indivíduos com visto de turista e não terão impacto naqueles que viajam para ver familiares ou por motivos humanitários.

Enquanto isso, Dmitry Lyskov, chefe do serviço de imprensa do governo da região de Kaliningrado, um enclave russo situado entre a Lituânia, a Polônia e o Mar Báltico, criticou a repressão como “um exercício de genocídio.”













A medida das nações bálticas e da Polônia ocorre depois que a Comissão da UE apoiou esta semana uma proposta para suspender um acordo de facilitação de vistos com Moscou, tornando as viagens ao bloco mais caras e difíceis para os cidadãos russos.

Anteriormente, vários membros individuais da UE, incluindo Polônia, República Tcheca, Estônia, Letônia e Lituânia, pararam de emitir vistos para cidadãos russos.

Enquanto isso, na quarta-feira, antes do anúncio de Reinsalu, o presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou que Moscou não responderia de maneira direta impondo restrições de visto a cidadãos estrangeiros, dizendo que isso seria contrário aos interesses do país. Ele também disse que ficaria feliz em ver estudantes e empresários estrangeiros visitarem o país.