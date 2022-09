Mais da metade dos americanos acredita que os EUA estão ‘no caminho errado’ – pesquisa – CMIO

A nova pesquisa também revela que quase 60% dos eleitores não acham que Joe Biden deveria concorrer à presidência novamente

Mais de 60% dos americanos acreditam que seu país está agora “No caminho errado,” mostra uma nova pesquisa do Yahoo News e do YouGov. A pesquisa foi realizada de 2 a 6 de setembro e seus resultados foram publicados na quarta-feira.

Dos 1.634 adultos americanos pesquisados, apenas 25% disseram que as coisas no país eram “geralmente indo na direção certa”, enquanto 63% afirmaram o contrário e 12% disseram não ter certeza.

Mesmo entre os democratas pesquisados, menos da metade – 48% – estão satisfeitos com o andamento das coisas, enquanto apenas 9% dos republicanos têm essa opinião.

Quando questionados sobre o desempenho de Joe Biden como presidente, a maioria dos entrevistados afirmou desaprovar como ele está lidando com questões-chave, como economia, raça, armas, crime, mudanças climáticas, aborto e assuntos relacionados à saúde.

O índice geral de aprovação de Biden é de 40%, enquanto 53% desaprovam o trabalho que ele está fazendo. Apenas 22% dos entrevistados acreditam que Biden, que completará 80 anos em novembro, deve concorrer à presidência novamente em 2024, enquanto 59% acham que não.













Em uma potencial revanche em 2024 com o ex-presidente Donald Trump, Biden lidera por três pontos. Se a eleição “foram realizadas hoje”, 43% votariam no titular, enquanto 40% prefeririam ver o ex-presidente de volta ao cargo.

A pesquisa foi realizada após o discurso de Biden na Filadélfia, que a maioria dos americanos, de acordo com uma pesquisa do Trafalgar Group, viu como um “escalada perigosa” de retórica política destinada a “incitar o conflito” nos E.U.A. Diante do Independence Hall, Biden afirmou que “igualdade e democracia estavam sob ataque” liderada por Trump “Republicanos MAGA.”

Os americanos também não estão particularmente satisfeitos com o Congresso, indica a pesquisa YouGov. Apenas 17% aprovam o trabalho que os legisladores estão fazendo, enquanto 60% desaprovam.

A margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 2,6%.