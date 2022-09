Ex-assessor de Trump é preso por esquema de fraude no muro da fronteira – CMIO

Steve Bannon, um popular podcaster de direita que já atuou como conselheiro do ex-presidente Donald Trump, foi preso por várias acusações relacionadas a um esquema de fraude de financiamento coletivo, no qual ele supostamente enganou doadores com dinheiro destinado a um muro privado na fronteira.

Bannon foi preso na manhã de quinta-feira e indiciado em um tribunal de Manhattan, onde se declarou inocente das acusações, que incluem duas acusações criminais de lavagem de dinheiro, duas acusações criminais de conspiração e uma acusação de fraude. Mais tarde, ele foi libertado sem fiança, de acordo com vários relatos da mídia.

Uma acusação revelada antes da audiência de Bannon no tribunal delineou as acusações contra ele, alegando que ele ajudou a fraudar doadores durante seu trabalho com a organização ‘We Build the Wall’, uma organização sem fins lucrativos que visava arrecadar fundos para a construção de uma barreira de propriedade privada ao longo da fronteira EUA-México. Na época da suposta fraude, Bannon atuava como presidente do conselho consultivo do grupo.













Embora a campanha tenha arrecadado cerca de US$ 25 milhões, os promotores dizem que Bannon canalizou mais de US$ 100.000 para o presidente do grupo, Brian Kolfage, apesar de suas repetidas promessas de não aceitar um salário da organização. Alguns dos pagamentos foram feitos por meio de entidades controladas por Bannon, de acordo com a acusação.

“A verdade simples é que é um crime lucrar nas costas dos doadores fazendo falsos pretextos.” O procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, disse a repórteres na quinta-feira depois de anunciar as acusações. “Estamos aqui para dizer hoje em voz única, em Manhattan e em Nova York, que você será responsabilizado por fraudar doadores.”

Bannon já havia enfrentado acusações semelhantes em uma acusação federal apresentada em 2020, da qual ele também se declarou inocente antes de receber o perdão de Trump. No entanto, os indultos presidenciais se aplicam apenas a acusações federais, o que significa que os promotores de Nova York podem prosseguir com o caso de fraude anunciado na quinta-feira.

O ex-estrategista da Casa Branca e assessor de campanha de Trump foi acusado separadamente por desacato ao Congresso e condenado em julho depois de se recusar a comparecer perante os legisladores para testemunhar sobre o motim de 6 de janeiro de 2021 no prédio do Capitólio dos EUA.