A confiança no dólar acabou – Putin — CMIO

Rússia está gradualmente se afastando de moedas ‘não confiáveis’, diz presidente russo

Moedas de reserva tradicionais, como o dólar americano e o euro, perderam sua credibilidade como base para acordos internacionais, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira.

“Os países ocidentais minaram os fundamentos do sistema econômico global. Há uma perda de confiança no dólar, no euro e na libra esterlina como moedas para realizar transações, manter ativos e reservas,”, afirmou no sétimo Fórum Econômico Oriental anual em Vladivostok.

Ele também observou que essa tendência leva a Rússia e muitas outras nações a mudar para outras moedas, principalmente o yuan chinês.

“Passo a passo, estamos nos afastando do uso dessas moedas não confiáveis ​​e comprometidas. E, a propósito, até os aliados dos EUA estão gradualmente reduzindo suas economias e pagamentos em dólares, de acordo com as estatísticas… Observo que ontem a Gazprom e seus parceiros chineses concordaram em pagar o gás em rublos e yuans em uma divisão de 50/50”, disse Putin.

