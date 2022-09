Putin adverte que o plano de preços do gás da UE vai sair pela culatra – CMIO

A proposta de teto de preço só levará ao aumento dos preços da energia, diz o presidente russo

A proposta da UE de estabelecer um teto de preço para as importações russas de gás natural é um plano tolo, não orientado para o mercado e que não tem futuro, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira.

“Diante do que está acontecendo agora, os políticos da UE estão pensando em como se safar [paying market prices for gas], e limitar o preço por decisões administrativas. Outra noção tola, bobagem que levará a novos aumentos de preços nos mercados globais, incluindo a Europa,” Putin disse durante uma sessão plenária do Fórum Econômico do Leste (EEF).

Segundo o presidente, é impossível resolver qualquer coisa relacionada à economia e ao comércio mundial com decisões administrativas, que “só levam a distorções e preços mais altos.” Putin enfatizou que a situação no mercado de gás é resultado de sanções e outras ações tomadas por Bruxelas, incluindo a mudança para o comércio no mercado à vista, enquanto a Rússia sempre preferiu contratos de longo prazo para exportação de gás.

“Sempre insistimos que os preços sejam formados com base em contratos de longo prazo e vinculados a uma categoria de mercado como o preço do petróleo e produtos petrolíferos… A UE nos obrigou a vincular aos preços à vista. Agora eles estão tentando retroceder definindo limites de preços,” ele disse.













Segundo Putin, acusar a Rússia de usar energia como arma é “Absurdo.” Ele ressaltou que a Rússia cumpre seus contratos, enquanto a atual escassez de fornecimento é resultado de decisões tomadas por outros países – incluindo a Ucrânia, que fechou um de seus gasodutos de trânsito; a Polônia, que também fechou parte de seu trecho do oleoduto; e Canadá, que atrasou a manutenção das turbinas do gasoduto Nord Stream 1.

O presidente acrescentou que a Rússia ainda está disposta a fornecer energia a quem precisa, embora Moscou não considere mais a UE como seu principal destino de exportação.

“Ao receber gás natural da Rússia, as economias dos principais países europeus desfrutam há décadas de vantagens competitivas óbvias”, disse Putin, em referência aos menores custos de gás pagos em contratos de longo prazo.

“Se eles acham que não precisam dessas vantagens, isso não nos incomoda em nada, porque a necessidade de recursos energéticos no mundo é enorme.”

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT