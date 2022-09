UE sugere limite de preço para GNL dos EUA — CMIO

A medida foi lançada entre outras propostas destinadas a enfrentar a crescente crise energética

Bruxelas está examinando a possibilidade de um teto de preço para todo o gás importado para a UE, incluindo gás natural liquefeito (GNL), disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta-feira.

“O GNL é escasso e pode ser redirecionado para diferentes regiões… [want to] permanecer competitivo para fornecedores de GNL, mas certifique-se de que os preços que pagamos não sejam extraordinariamente altos, mas em uma faixa decente”, disse ela aos repórteres. Os países da UE importam principalmente o caro GNL dos EUA e do Catar, usando-o para diversificar as importações de gás à luz da redução do fornecimento da Rússia. No entanto, alguns analistas alertam que os produtores podem não estar ansiosos para fornecer o combustível aos países europeus se seus lucros forem limitados.

Von der Leyen observou que a promulgação da proposta não é iminente e que será discutida posteriormente.

Ela, no entanto, revelou uma série de outras propostas destinadas a enfrentar o agravamento da crise energética da UE, incluindo um plano de todo o bloco para reduzir o consumo de eletricidade, um preço máximo para as receitas excedentes feitas por empresas envolvidas em energia renovável e nuclear, um mecanismo para capturar os lucros que as empresas de combustíveis fósseis obtêm devido ao aumento dos preços, um programa de auxílio estatal para empresas de serviços públicos e um teto de preço nas importações russas de gás de gasoduto.

Comentando a última delas, ela disse que o mecanismo é necessário para “cortar as receitas da Rússia que Putin usa para financiar esta guerra atroz contra a Ucrânia.” Ela observou que desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia, a participação do gás de gasoduto russo nas importações totais da UE caiu de 40% para 9%, enquanto a Noruega substituiu a Rússia como principal fornecedor de gás do bloco.

