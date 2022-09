O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia chamou o encarregado de negócios da UE

MINSK, 8 de setembro – RIA Novosti. O Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia convocou a Charge d’Affaires da UE Evelina Schultz, que ilegalmente tentou invadir a sessão do tribunal, a alertou sobre as consequências de tais provocações, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Anatoly Glaz.

“Hoje, o Charge d’Affaires da UE na Bielorrússia foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores, que foi alertado pela última vez sobre as possíveis consequências de tais provocações e informado sobre a aplicação pelo lado bielorrusso de medidas de resposta adicionais à Delegação da UE, ” Disse Glaz à agência estatal de Belta, comentando a situação com o diplomata europeu.

Segundo ele, as ações de Schultz desacreditam o próprio conceito de diplomacia, uma vez que os diplomatas “são obrigados a não interferir nos assuntos internos do Estado anfitrião” e realizar todos os negócios oficiais com “o Ministério das Relações Exteriores ou por meio deste ministério”. Em julho de 2021, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já enviou uma nota à Delegação da UE e a várias embaixadas, na qual descrevia o procedimento para estes diplomatas visitarem as agências estatais bielorrussas.