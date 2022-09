'Trump tropical': Bolsonaro recebe apoio do ex-presidente dos EUA em campanha

, como é carinhosamente chamado, fez um GRANDE trabalho para o maravilhoso povo do Brasil “, escreveu Trump.

Bolsonaro é admirador de Trump, e muitos apontam que ele está seguindo nas eleições deste ano o mesmo percurso do ex-presidente norte-americano no pleito de 2020 nos EUA. Trump é acusado de ajudar na radicalização de parte de seus apoiadores e incitar a invasão do Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro de 2021.