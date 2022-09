Vizinho da Rússia recorre à Nigéria para petróleo e gás — CMIO

A Polônia está buscando maneiras de lidar com a crise energética enquanto tenta reduzir sua dependência de Moscou

A Polônia quer aumentar as importações de petróleo bruto e gás natural liquefeito (GNL) da Nigéria para evitar que os preços domésticos de energia subam ainda mais, disse seu presidente Andrzej Duda em entrevista coletiva durante uma visita ao país africano na terça-feira.

“Em termos de segurança energética, as conversas de hoje são importantes para nós, pois falamos sobre o fornecimento de GNL e petróleo da Nigéria à Polônia e à UE… Espero que nossas negociações e o encontro entre as comunidades empresariais da Polônia e da Nigéria dêem frutos,” disse Duda, conforme citado pela TASS.

Segundo o presidente, a Polônia comprou GNL e petróleo bruto da Nigéria nos últimos anos, mas busca aumentar os embarques em um futuro próximo.

“Gostaríamos de fortalecer essa cooperação, gostaríamos de ver mais desses suprimentos para nosso país da Nigéria no futuro,”, ele foi citado como dizendo.

A Polônia é um dos oponentes mais veementes da UE à energia russa. Embora o país tenha recebido até 10 bilhões de metros cúbicos de gás por ano da Rússia através do gasoduto Yamal-Europa, prometeu encerrar sua dependência após o início do conflito na Ucrânia no início deste ano e rescindiu seu acordo de gás russo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Nigéria olha para a Rússia para ajudar a acabar com a dependência do Ocidente – empresário

No entanto, a Polônia está lutando com uma crise de energia que parece resultar dessas decisões. No mês passado, foi relatado que a empresa estatal de petróleo e gás do país, PGNIG, estava ativamente contraindo empréstimos para comprar gás no mercado à vista depois de perder suprimentos russos. Como os preços à vista estão atualmente muito mais altos do que os contratos de longo prazo oferecidos pela Rússia, o custo final da energia para as famílias vem subindo. De acordo com as previsões da ORLEN, até o final de 2022, os preços do gás no país poderão ser até três vezes maiores do que no ano passado.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT