EUA e parceiros estabelecerão teto de preço de energia russo acima do custo de produção, diz Tesouro

“Vamos definir o preço do petróleo acima do preço de produção da Rússia. Vamos dar a eles a capacidade de usar os serviços do G7 para vender seu petróleo, desde que seja vendido abaixo do preço máximo. Já vimos que a Rússia está negociando com alguns países preços tão baixos quanto com desconto de 30% sobre o preço atual do petróleo”, declarou.