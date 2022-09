SHAKHTERSK (DPR), 9 de setembro – RIA Novosti. Pela primeira vez desde 2014, a chama eterna foi acesa no topo do memorial Saur-Mogila na República Popular de Donetsk, relata o correspondente da RIA Novosti.

A cerimônia de iluminação contou com a presença do primeiro vice-chefe da administração presidencial da Rússia Kiriyenko, vice-ministro da Defesa Timur Ivanov, chefes do DPR e LPR Denis Pushilin e Leonid Pasechnik.